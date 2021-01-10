بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يواسون حسن الرداد بعد وفاة والداته

الأحد 10/يناير/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الأحد والدة الفنان حسن الرداد وتسبب ذلك الخبر حدوث حالة من الحزن على عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني. وحرص عدد كبير من النجوم على مواساته بعد رحيلها.

بتول عرفة

حرصت المخرجة بتول عرفة على مواساة صديقها الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بتول عرفة صورة للفنان حسن الرداد مع والدته الراحلة وعلقت عليها قائله:"  ولا قوة إلا بالله ، الله يرحمك يا طنط فادية
و يصبرك يا حسن انت و نيبال و إيمى.. من و إحنا طالبة عمرى ماشفتك إلا و كانت اول كلمة بتقوليها انتوا ولادى و بعدها دعوة حلوة منك.. والله ما عارفة أكتب ايه لانى عارفة هى بالنسبة لك ايه يا حسن هى صاحبتك و بنتك قبل ما تكون مامتك.. البقاء لله حسن و نيبال و إيمى ربنا يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يصبركم.

سعد الصغير

ونشر سعد الصغير صورة الفنان حسن الرداد مع والدته الراحلة وعلق عليها قائلاً:" البقاء لله يا حبيبي يارب في الجنة بإذن الله والدة أخويا وصحبي وحبيبي حسن الرداد.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رامي راضون

نشر رامي راضوان صورة تجمعه بالفنان حسن الرداد مع والدته الراحلة وزوجته إيمي وشيقيتها دنيا وذلك وعلق عليها قائلاً:" خالص التعازي لأخويا حسن الرداد في وفاة الغالية والدته.. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة والهم ذويها الصبر والسلوان..إنا لله وانا إليه راجعون.. أرجو قراءة الفاتحه لها والدعاء لها".

علي الطيب

توفيت إلى رحمة الله والدة صديقي واخونا الفنان حسن الرداد ، ربنا برحمها ويغفرلها ويجعل قبرها وروضة من رياض الجنة ويصبرك يا حسن.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .

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