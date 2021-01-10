تراي ماتش في تدريبات الأهلي.. وموسيماني يصحح الأخطاء

الأحد 10/يناير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي we السلام في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين وإيقاف المران؛ لتصحيح الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ الجانب الخططي.

وركز موسيماني على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، حيث خاض الفريق أكثر من تقسيمة نفذ خلالها الجهاز الفني الجزء الخططي؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.

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