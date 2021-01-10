سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

الأحد 10/يناير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، توضيح الرسالة الغامضة التي نُشرت عبر حسابه الشخصي، عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الذي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" استوري خاص تتضمن : كراسي قاعده على كراسي!"، وذلك وسط احتفالات اللاعب بعيد ميلاده المقرر له اليوم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : ما نُشر عبر حساب اللاعب لا علاقة له بمهاجمه أي مسئول داخل الزمالك، ولكن بسبب التصريحات والحديث عنه بشكل مقصود بالبرامج التلفزيونية أمس.

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