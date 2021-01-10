استشاري: مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية أهم الحلول للتخلص منها (فيديو)

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية منذ زمن طويل، وكانت هناك محاولات متعددة لتنفيذ المشروع ولكن واجه بعض العقبات وتأجل الإفادة بهذا الموضوع على نحو عملي سليم.





وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الدولة تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات تمهد للتنفيذ الناجح لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية، مؤكدًا أن هذا المشروع من أهم الحلول لإدارة المخلفات الصلبة وجميع الدول المتقدمة تقريبًا لديها هذه المشروعات للتخلص من المخلفات الصلبة وإدارتها على نحو جيد.



