آخرهم هادي الجيار.. مشاهير توفوا في بداية 2021

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خلال الـ 10 أيام الأولى من عام 2021، رحل عدد كبير من المشاهير عن عالمنا بعدما فارقوا الحياة تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا أو أمراض الآخرى، ليبدأ العام بانطباع سيئ لدى المصريين.



هادي الجيار

وكان آخر هؤلاء الفنان هادي الجيار، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد حيث كان وكان الفنان أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.



و شيع اليوم الأحد، جثمان الفنان المصري الراحل هادي الجيار، من مستشفى الهرم، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة، وسط غياب ملحوظ لزملاء الراحل، اقتصر الحضور على عدد قليل من الفنانين، فكان من أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان فتوح أحمد، والفنان هشام ماجد، والفنان منير مكرم، والفنان أيمن عزب، بجانب هشام ماجد.



وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

كما أكد توفي الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



والدة حسن الرداد

وتوفيت والدة الفنان حسن الرداد، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، حيث تعرضت لأزمة صحية خلال الأشهر الماضية وتم نقلها للمستشفى أكثر من مرة.



نائب رئيس المحكمة الدستورية

وتوفي المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا.



المستشار حمدان فهمى تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعينه فى عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل فى يتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة، وويعد المستشار حمدان فهمى من القضاة البارزين فى المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد توليه أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها.



ابن الفنان الراحل سيد زيان

كما أعلنت إيمان سيد زيان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، عن وفاة شقيقها محمد، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت صورة شقيقها الراحل أثناء مرحلة الطفولة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبى ى، أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".



أقدم قارئة ومحفظة

كما توفيت الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي أقدم قارئة ومحفظة بالغربية عن عمر يناهز 97 عامًا والتي أخذت القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة.



ولدت الشيخة تناظر عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، في البيت الذى تعيش فيه الآن وكانت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها وهى صغيرة.











