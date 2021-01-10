عقب استلام كارنية العضوية .. علي جمعة: سأشارك فى وضع التشريعات المُتعلقة بهموم الناس ومشكلاتهم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، استخراج ١٨ نائب، من النواب المعينين بقرار جمهوري كارنيه عضوية المجلس والحقيبة البرلمانية، وذلك خلال ساعتين من حفل الاستقبال.

من جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، ومفتي الديار المصرية السابق، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ؛داعيًا الله أن يوفق رئيس الجمهورية فى الجهود التى يبذلها فى كافة المجالات.

ولفت الدكتور علي جمعه في تصريحات له، عقب إستخراج كارنية العضوية، إلى أنه مهتم بكل مايتعلق بالحياة اليومية للناس؛ قائلًا: سأشارك فى وضع التشريعات التى تتعلق بهموم الناس ومشكلاتهم وهذا هو ماتستهدفه الدولة المصرية.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجلس النواب: أن مواجهة الفتاوى الدينية غير المنضبطة يكون من خلال الثقافة ومناهج والقيم الأخلاقية، مشددا على أهمية مواجهة الجرائم الألكترونية التى تؤثر سلبًا على المجتمع.

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