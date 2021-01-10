بسبب موجات البرد.. "الأورمان" تكثف جهودها لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء بأسوان

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أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن تكثيف جهود فريق العمل بالجمعية في توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين في أسوان لمواجهة موجة البرد الشديدة التي تجتاح القرى والمراكز.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن مكتب مشروعات الجمعية بأسوان تم تكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل ألحفة وبطاطين الشتاء لكل المستحقين في اقل وقت ممكن تحت رعاية السيد المحافظ وبإشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأوضح شعبان أن فريق العمل بالجمعية بدء بشكل فعلى في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقاصى القرى والنجوع في ذات الوقت حيث بدء التوزيع فى محافظة أسوان بقرية المريناب مركز ادفو وقرية الرغامة البلد مركز كوم امبو.



يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن عن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء لهذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.



