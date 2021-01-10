يستهدف 4000 مسجد.. خطة تفعيل مشروع الأذان الموحد خلال 2021

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في ضوء تعميم مشروع الأذان الموحد في مصر، نجحت وزارة الأوقاف في تفعيله على صعيد مساجد القاهرة الكبرى بواقع 2012 مسجدًا، لتعد خطة لعام 2021م ليصل الإجمالي نحو (4000) مسجد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة تعميم مشروع الأذان الموحد في مصر:



١. نجحت وزارة الأوقاف في تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ (2012) مسجدًا.



٢. وتشمل خطة عام 2021م (2000) مسجد جديد ليصل إجمالي عدد المساجد إلى (4000) مسجد.



٣. تنسق وزارة الأوقاف مع محافظة بور سعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.



٤. ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسي الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.



٥. ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.



ترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.



وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.



وبدأت الجهات المكلفة بتصميم الأجهزة والربط، في تنفيذ الفكرة، بإنتاج أجهزة بث حية، تم تثبيت جهاز الإرسال باستوديو البث، وأخرى للاستقبال بالمساجد، وتم تشغيلها بشكل ناجح، شهد خللًا خلال التشغيل التجريبي بتداخل أصوات من إشارات أخرى، وتوقف البث أحيانًا، وتعثره لعدة مرات.



ودخلت أجهزة تشغيل الأذان الموحد المشفرة إلى مخازن وزارة الأوقاف والهيئة العربية للتصنيع، لتوقف المشروع، وتغيير الوزارة في نهاية 2011م.



وعاد الاقتراح من جديد، حينما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق المشروع نهاية يناير 2019، حيث تعثر استكمال المشروع الذي بدأ قبل عشرة أعوام.



وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تطبيق الأذان الموحد من قبل ولكن كانت هناك صعوبات لاستمرار تنفيذه والوصول إلى جميع المساجد، خاصة بعد ثورة 25 يناير وسرقة الكابلات وأدوات الشركة المنفذة، معقبًا: "الوزارة أعادت كل شيء كما كان تمهيدًا لرفع الأذان الموحد".



