عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الأحد 10/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 11 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 16?يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الإثنين: 
أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء المقبل:
شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

يوم الأربعاء المقبل:
أمطار خفيفة "40% تقريبا" على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة "10% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ ساعة و نصف

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ ساعتين

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

02:33 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

01:23 م

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى