عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 11 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 16?يناير 2021.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وترصد " الفجر " في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدًا الإثنين:

أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.





وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد





يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة "40% تقريبا" على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة





أمطار خفيفة "10% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة





شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



