طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمود حيد

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمود حيد، لاعب الفريق، ينتظم في المران الجماعي عقب مواجهة الإنتاج الحربي.





ويخضع وحيد لبرنامج تأهيلي، بعد الشكوى من آلام في الركبة، وخاض اليوم جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممت



