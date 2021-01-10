تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي على هامش المران

الأحد 10/يناير/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
خاض عمرو السولية جونيور أجايي ومحمود وحيد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأحمر.

ويستعد السولية للعودة للمشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من كورونا، فيما اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، ويواصل وحيد التأهيل بسبب شكوى من آلام في الركبة.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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