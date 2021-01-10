التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية من 10 يناير وحتى 30 يناير 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، على إيمان الدولة الشديد بأهمية تطوير العملية التعليمية بمصر، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، وعليه فإن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها؛ لرفع جودة التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل وأحدث النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

وأضاف مجاهد، أن المدارس المتاح التقديم إليها هي، مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن فريق عمل كل مدرسة سيتم تشكيله من خلال العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية ستتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوحدة تتخذ العديد من الإجراءات للحفاظ على جودة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لمواجهة جائحة كورونا، كما أكد على مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مدرسة، وذلك عن طريق عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

وأضاف بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كنظائرهم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل حصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء، والتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة الشروط والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم

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