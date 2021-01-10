تُذاع على الهواء.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الأحد 10/يناير/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدً الثلاثاء سوف تنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكدًا الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في أفضل صورة لها.

وأكد أمين عام "النواب" أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا والتى تمثل جائحة عالمية، موضحًا أن الحق فى الصحة مًقدم على كافة الأمور.

وقال أمين عام "النواب" إن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي، مؤكدًا أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومِن ثَم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي أداء قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرًا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.

وقال: إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرًا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.

وأكد المستشار محمود فوزي في حديثه اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل: إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخرى.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلي أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدًا إياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم. 

كما أكد الامين العام لمجلس النواب، أنه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا 

ووفقا الاجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد والشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد، ويجلس الاعضاء وفقًا لرقم العضوية داخل القاعة العامة.

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