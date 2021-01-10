العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمجرى ترعة المريوطية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة شاب مجهول الهوية، من مجرى ترعة المريوطية بحي الهرم، اليوم الأحد.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المريوطية، أمام فندق سياج، بحي الهرم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وانتشلت القوات الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية يرتدي كامل ملابسه، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتفحص أجهزة الأمن بالجيزة بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية للوصول إلى هوية الشاب المعثور على جثته، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

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