5 منتخبات تصل غدا استعدادا للمشاركة في مونديال اليد

الأحد 10/يناير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تصل غدا 5 منتخبات استعدادا للمشاركة في مونديال اليد المقرر انطلاقة الاربعاء المقبل بمشاركة 32 دولة ،  والمنتخبات هي : الارجنتين والبرتغال وايسلندا والكونغو وبيلاروسيا .

ومن جانبه اكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم ان بعثات الدول المشاركة في المونديال  تبدأ في الوصول تباعا الي مطار القاهرة من غدا الاثنين وحتي الاربعاء المقبل ، وهناك حالة طوارئ  باللجنة المنظمة والمطار  لاستقبال مثالي للجميع مثلما حدث مع المنتخب الياباني اول ضيوف المونديال وصولا 3 يناير الماضي.

وابلغ المنتخب البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الاربعاء المقبل بعد اعتذاره عن الوصول الجمعه الماضية والغاء وديته مع مصر.

واكد نائب مدير البطولة ان اللجنة المنظمة تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل اي عقبات قبل الوصول.

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