محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد، وكان في استقباله الكميائي محمد إبراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة وعدد من العاملين من مختلف اقسام المصنع.





واطلع محافظ قنا خلال زيارته علي كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلي منتج نهائي، محفزًا العاملين بالمصنع علي بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكون القصب احد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 الف و616 فدان تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من اجمالي انتاج الجمهورية من قصب السكر. مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات



