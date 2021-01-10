محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص

الأحد 10/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد، وكان في استقباله الكميائي محمد إبراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة وعدد من العاملين من مختلف اقسام المصنع.

واطلع محافظ قنا خلال زيارته علي كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلي منتج نهائي، محفزًا العاملين بالمصنع علي بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكون القصب احد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 الف و616 فدان تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من اجمالي انتاج الجمهورية من قصب السكر. مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات 

ومن جانبه اوضح إبراهيم أن الموسم هذا العام مُبشر من حيث الإنتاجية وخطة كسر القصب تمشى بخطى متسارعة بعدما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية للجرارات الزراعية بالمصنع مع توفير عربات خاصة لنقل القصب من أماكن كسره، مشيرا الي أن هناك متابعة يومية تجريها إدارة المصنع مع الإدارات الزراعية للاطمئنان على عدم وجود معوقات مؤكدًا علي الاهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص
محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد بمصنع سكر قوص

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