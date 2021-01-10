المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في أحداث عنف المطرية
الأحد 10/يناير/2021 - 02:12 م
مـروة هيـكل
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كل من احمد محمود عبدالفتاح وعمر شعبان عبده بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".
صدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.