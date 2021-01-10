المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في أحداث عنف المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كل من احمد محمود عبدالفتاح وعمر شعبان عبده بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".





صدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .



