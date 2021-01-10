فلسطين تسجل 20 وفاة و699 إصابة بكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:11 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 20 وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد بلغت 89.2%.

 

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن نسبة الإصابات النشطة بلغت 9.7%، نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولقتت الصحة الفلسطينية، إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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