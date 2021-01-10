أسقف الزقازيق يترأس صلاة جناز القمص صموئيل زكريا كاهن كفر سمري



حيث ترأس الأنبا تيموثاؤس،اسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلاة الجنازة.



وولد الأب الراحل يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٤٨ حصل على بكالوريوس التجارة وعمل وخدم في عدة أماكن قبل أن يسام كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق السابق على كنيسة الملاك بكفر سمري يوم ٢ أبريل ١٩٨٩.



وبذل جهدًا معماريًا كبيرًا في كنيسته وجعل منها مزارًا يقصده كثيرون من أبناء الكنيسة من كل مكان. كما أنشأ بيت للتكريس وبيت للخلوة الروحية.





ونال نعمة القمصية في ٢٨ نوفمبر ٢٠١١ بيد نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح الحالي، الذي ترأس صلوات التجنيز مساء أمس بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة فقط إلى جانب أسرة الأب المتنيح نظرًا للظروف الحالية.



وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الفاضل القمص صموئيل زكريا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

توفى أمس، الأب المبارك القمص صموئيل زكريا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر يوسف سمري التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر تجاوز اثنين وسبعين عامًا قضى منها ما يقرب من اثنين وثلاثين عامًا في الخدمة الكهنوتية.