أسقف الزقازيق يترأس صلاة جناز القمص صموئيل زكريا كاهن كفر سمري

الأحد 10/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
توفى أمس، الأب المبارك القمص صموئيل زكريا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر يوسف سمري التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر تجاوز اثنين وسبعين عامًا قضى منها ما يقرب من اثنين وثلاثين عامًا في الخدمة الكهنوتية.

حيث ترأس الأنبا تيموثاؤس،اسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلاة الجنازة.

وولد الأب الراحل يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٤٨ حصل على بكالوريوس التجارة وعمل وخدم في عدة أماكن قبل أن يسام كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق السابق على كنيسة الملاك بكفر سمري يوم ٢ أبريل ١٩٨٩.

وبذل جهدًا معماريًا كبيرًا في كنيسته وجعل منها مزارًا يقصده كثيرون من أبناء الكنيسة من كل مكان. كما أنشأ بيت للتكريس وبيت للخلوة الروحية.

ونال نعمة القمصية في ٢٨ نوفمبر ٢٠١١ بيد نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح الحالي، الذي ترأس صلوات التجنيز مساء أمس بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة فقط إلى جانب أسرة الأب المتنيح نظرًا للظروف الحالية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الفاضل القمص صموئيل زكريا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ أقل من ساعتين

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع أحد شيوخ كهنة إيبارشية الزقازيق (صور)

الكنيسة الأرثوذكسية تودع شيخ كهنة إيبارشية طهطا

البابا تواضروس يعزي الأنبا أثناسيوس في وفاة القمص مقار جابر

البابا تواضروس يقدم التعازي لأهالي منيا القمح لرحيل كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق

الكنيسة تعلن عن وفاة القمص كيرلس وردي في نجع حمادي

البابا تواضروس يعزي إيبارشية مطاى في وفاة القمص اسطفانوس ناشد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

01:28 م

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

01:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى