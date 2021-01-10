أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، استخراج ١٨ نائب، من النواب المعينين بقرار جمهوري كارنيه عضوية المجلس والحقيقة البرلمانية، وذلك خلال ساعتين من حفل الاستقبال.

وجاء أبرز النواب الذين حصلوا علي كارنيه العضوية علي النحو التالي:-

1- النائبة: سحر عبدالمنعم محمد
النائبة: نيڨين حمدي بدوي 2-
3- النائبة: داليا السيد السعدني
4- النائب: منصف نجيب سليمان
5- فضيلة الدكتور: على جمعه
6- النائب: عادل عبدالفضيل احمد سعد
7- النائبة: ندى ألفى ثابت بسالي
8- النائبة: منال هلال أيوب جرجس
9- النائبة: درية شرف الدين:
10- النائب: كريم بدر حلمي
11- النائبة: هدى عبدالستار كمال الدين
12- النائبة: آيه محمود عبدالله
13- النائب: عماد خليل كامل
14- النائب: سالم سليمان سالم
15 - النائب: محمد ذكي الوحش
16- النائب: محمد سعد عوض
17- النائبة: عبله أحمد الألفى
18- النائب: محمد عمر الزير

وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء، وسط اجراءات احترازية مشددة.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية في أفضل صورة لمجلس النواب والمقرر لها، بعد غدٍ الثلاثاء.

وأكد أمين عام مجلس النواب، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا والتى تمثل جائحة عالمية، موضحًا أن الحق فى الصحة مُقدم علي كافة الأمور.

وقال "أمين عام "النواب" أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي، مؤكدًا أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومِن ثَم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن.اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها

أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية
أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

01:28 م

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

01:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى