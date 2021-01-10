أبرزهم علي جمعة ودرية شرف الدين .. تعرف علي 18 نائبا مُعين حصلوا على كارنيه العضوية

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، استخراج ١٨ نائب، من النواب المعينين بقرار جمهوري كارنيه عضوية المجلس والحقيقة البرلمانية، وذلك خلال ساعتين من حفل الاستقبال.



وجاء أبرز النواب الذين حصلوا علي كارنيه العضوية علي النحو التالي:-



1- النائبة: سحر عبدالمنعم محمد

النائبة: نيڨين حمدي بدوي 2-

3- النائبة: داليا السيد السعدني

4- النائب: منصف نجيب سليمان

5- فضيلة الدكتور: على جمعه

6- النائب: عادل عبدالفضيل احمد سعد

7- النائبة: ندى ألفى ثابت بسالي

8- النائبة: منال هلال أيوب جرجس

9- النائبة: درية شرف الدين:

10- النائب: كريم بدر حلمي

11- النائبة: هدى عبدالستار كمال الدين

12- النائبة: آيه محمود عبدالله

13- النائب: عماد خليل كامل

14- النائب: سالم سليمان سالم

15 - النائب: محمد ذكي الوحش

16- النائب: محمد سعد عوض

17- النائبة: عبله أحمد الألفى

18- النائب: محمد عمر الزير



وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء، وسط اجراءات احترازية مشددة.



من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية في أفضل صورة لمجلس النواب والمقرر لها، بعد غدٍ الثلاثاء.



وأكد أمين عام مجلس النواب، أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم فى ظل تدابير أزمة كورونا والتى تمثل جائحة عالمية، موضحًا أن الحق فى الصحة مُقدم علي كافة الأمور.



وقال "أمين عام "النواب" أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي، مؤكدًا أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومِن ثَم تم تقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن.اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها



