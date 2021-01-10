البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى

الأحد 10/يناير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بشن حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات كلًا من البلاستيك وانتاج المواد الغذائية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها، كما تم رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.


وقد نفذ فرع البحيرة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور تم خلالها فحص عادم عدد 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة عدد 4 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وقام فرع القاهرة الكبرى أيضًا برصد نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة حيث تم سحب عدد (9) عينات من نهر النيل من نقاط متعددة وجاري تحليلها ومعرفة النتائج، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

وتفعيلًا للحملة الوطنية لرفع الوعى البيئى " اتحضر للأخضر " قامت وزارة البيئة من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير بنطاق كلا الفرعين، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة عدد ( 1000) شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الاشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على عدد من المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى

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