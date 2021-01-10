تعرف على سبب انفعال ابنة هادي الجيار على أحد الصحفيين في مشرحة الهرم

الأحد 10/يناير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حضر عدد كبير من ابناء وأقارب الفنان الراحل هادي الجيار لمستشفى الهرم داخل المشرحة لتلقي الجثة، أثناء التحضيرات الأخيرة للفنان الراحل.




وأثناء ذلك انفعلت ابنة الفنان الراحل هادي الجيار،  على أحد المصورين الصحفيين، وذلك بسبب تصويره عائلة الفنان أثناء تواجدهم في المشرحة.




وتوفى الفنان هادي الجيار اليوم، عن عمر ناهز الـ71 عاما متأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله إلى العناية المركزة منذ أيام قليلة بسبب نقص الأكسجين في الجسم، وذلك بسبب مناعته الضعيفة لإجرائه عملية قلب مفتوح منذ فترة من إصابته بكورونا.

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