مطران أخميم يطيب رفات شهيدي بمذبحة عيد الميلاد بأخميم

الأحد 10/يناير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
ترأس نيافة الأنبا بسادة مطران إخميم للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي، بدير الشهداء بجبل أخميم.

وعقب القداس قام نيافته بتطييب رفات الشهيدين ديسقورس وإسكلابيوس.

يذكر أن هذان الشهيدان ضمن الـ٨١٤٠ المعروفين بشهداء أخميم استشهدوا مع بداية عصر الاستشهاد، حيث يروي السنكسار في حادثة استشهادهم أنه في وقت تجمع المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد في مدينة أخميم، قام جنود أريانوس والي أنصنا، والذي كان يقوم بجولة في الصعيد الأعلى لينفذ قرارات الاضطهاد التي أصدرها الإمبراطور دقلديانوس، بمهاجمة المحتفلين بالعيد بذريعة أنهم لم يخرجوا لاستقبال الوالي لتجمعهم في الكنائس للاحتفال بالعيد، واستمرت المذبحة لثلاثة أيام فبدأت في ٢٩ كيهك ودامت حتى ١ طوبة الموافق لتاريخ أمس.

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