خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء العطلة الأسبوعبة في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي.





وكان النادي التركي قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي، من أجل استعارة أليو بادجي حتى نهاية الموسم مقابل 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولي النادي الأحمر ينتظرون انتهاء العطلة الأسبوعية من أجل الحصول على قيمة إعارة أليو بادجي من أجل إرسال البطاقة الدولية إلى نادي أنقرة جوجو التركي.





الجدير بالذكر أن الأهلي رفع اسم أليو بادجي من القائمة المحلية من أجل قيد المغربي بدر بانون بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي أبدى تحفظه على مستوى اللاعب.



