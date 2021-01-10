خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

الأحد 10/يناير/2021 - 01:53 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء العطلة الأسبوعبة في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

وكان النادي التركي قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي، من أجل استعارة أليو بادجي حتى نهاية الموسم مقابل 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولي النادي الأحمر ينتظرون انتهاء العطلة الأسبوعية من أجل الحصول على قيمة إعارة أليو بادجي من أجل إرسال البطاقة الدولية إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

الجدير بالذكر أن الأهلي رفع اسم أليو بادجي من القائمة المحلية من أجل قيد المغربي بدر بانون بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي أبدى تحفظه على مستوى اللاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بادجي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

منذ أقل من ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

01:28 م

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

خطوة واحدة تفصل انتقال لاعب الأهلي إلى الدوري التركي

01:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى