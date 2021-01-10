بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد حالة الطقس، غدا الاثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض السودان.





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس دافئ على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي كافة أنحاء البلاد فينا يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ووالرياح شمالية غربية.



