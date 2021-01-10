إيران تكتشف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

الأحد 10/يناير/2021 - 01:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت السلطات الصحية في إيران، مؤخرًا أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا البريطاني المتحور، ويجري الآن علاج حامليها.

 

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران في شمال البلاد: "هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وصلت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي".

 

وأضاف نمكي: "على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم، وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فأن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".

 

وتابع نمكي، أن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية، وأصبح أوروبيا إلى حد ما، وأننا وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس.

 

وأردف: "ومع ذلك فأننا نقوم باجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى إيران من دول أوروبية ودول أخرى، ويتم عزلهم حتى تحديد النتيجة".

 

ولفت الوزير الإيراني، إلى اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بسلالة الفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحص الذي جرى لصاحبها كانت سلبية (أي غير مصاب).

 

 

 

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