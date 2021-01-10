في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
وجه أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الذي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" استوري خاص تتضمن : كراسي قاعده على كراسي!"، وذلك وسط احتفالات اللاعب بعيد ميلاده المقرر له اليوم.

وتمكن الزمالك من الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما، وإمام عاشور (هدفين)، في لقاء شهد تألق جميع لاعبي الزمالك من الناحية الفنية والبدنية.

وبهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الأول متساوياً مع النادي الأهلي في النقاط برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات، حيث تمكن الأبيض من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

No description available.

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ ساعة الا ربع

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة

منذ نصف ساعة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

01:11 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى