كنت الروح والقلب وأحلى ذكريات العمر.. رانيا فريد شوقي تتذكر والداها بهذه الكلمات

الأحد 10/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
تحرص الفنانة رانيا فريد شوقي التفاعل الدائم مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. 




ونشرت رانيا مجموعة صور لوالداها الراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وتذكرته بتلك الكلمات وكتبت : كنت الروح والقلب وأحلى أيام العمر وعمرك ما فرقت تفكيري ولا لساني بطل الكلام عنك.. بحبك أوي. 




وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
كنت الروح والقلب وأحلى ذكريات العمر.. رانيا فريد شوقي تتذكر والداها بهذه الكلمات
كنت الروح والقلب وأحلى ذكريات العمر.. رانيا فريد شوقي تتذكر والداها بهذه الكلمات

أخبار تهمك

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من نصف ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

01:11 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى