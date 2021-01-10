وفاة طالبة إثر تناولها قرص غلة بالمنيا

الأحد 10/يناير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا بعد تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول إ م ع 15 سنه طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة بإحدى قرى ملوى في حالة إعياء شديد وقئ مستمر وأرتفاع في درجة الحرارة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها

واستمع فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا لأقوال والد وأسرة الطالبة حيث أكدوا تناولها قرص الغلة السام بطريق الخطأ 

وقررت نيابة مركز ملوي في تحقيقاتها تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لجنوب المنيا التصريح بدف الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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