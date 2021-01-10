عقب وفاته متأثرا بكورونا..تغيب نجوم الفن عن حضور جنازة الفنان هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نقل الفنان الراحل هادي الجيار، من مستشفى الهرم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه وذلك عقب استلام عائلته للجثة من المشرحة.





وتغيب عدد كبير من نجوم الفن، عن حضور جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، حيث حضر فقط الدكتور أشرف زكي ووفتوح أحمد، منير مكرم، وأيمن عزب.




يذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما.

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