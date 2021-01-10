خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة





كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، عن موقف اللاعب من عرض سموحة للتعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تقدمه بعرض إلى النادي الأهلي من أجل استعارة الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان حتى نهاية الموسم، لتدعيم خط الهجوم في النادي السكندري.





وأكد المصدر على أن صلاح محسن لا يُفضل الرحيل عن النادي الأهلي، ومتمسك بالبقاء ضمن صفوفه، ومتحفظ في الخروج معارًا في يناير الحالي.





وأضاف المصدر بأن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصة اللعب بشكل مستمر مع فريق الأهلي، من أجل إثبات جدارته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأحمر.





وشدد المصدر على أن اللاعب يرى بأنه لم يحصل على فرصته مع الفريق الأحمر، وأنه مستعد لبذل أقصى جهد من أجل في تشكيل الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.



