شيماء سيف تواسي حسن الرداد بعد وفاة والداته بتلك الكلمات

الأحد 10/يناير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة شيماء سيف على نعى صديقها الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




ونشرت شيماء سيف صورة تجمعها بوالدة حسن الرداد وعلقت عليها قائله :" البقاء لله والدوام لله في طنط فادية الجميلة والدة الغالي حسن الرداد ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك يا حسن على فراقها ويارب يجعلها آخر الأحزان يارب.




وتباينت الكثير من التعليقات على الصور داعيين لها بالرحمة والمغفرة.




وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .

أخبار تهمك

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ نصف ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 21 ساعة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة

منذ نصف ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

01:11 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى