شيماء سيف تواسي حسن الرداد بعد وفاة والداته بتلك الكلمات













ونشرت شيماء سيف صورة تجمعها بوالدة حسن الرداد وعلقت عليها قائله :" البقاء لله والدوام لله في طنط فادية الجميلة والدة الغالي حسن الرداد ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك يا حسن على فراقها ويارب يجعلها آخر الأحزان يارب.









وتباينت الكثير من التعليقات على الصور داعيين لها بالرحمة والمغفرة.









وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .





حرصت الفنانة شيماء سيف على نعى صديقها الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".