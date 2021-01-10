بحضور أشرف زكي وأفراد العائلة.. صلاة الجنازة على الفنان هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
بدأت منذ قليل جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ72 عاما متأثرا بفيروس كورونا المستجد.




وحضر الجنازة عدد قليل من نجوم الفن أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفتوح أحمد، منير مكرم، وأيمن عزب وعدد كبير من أفراد العائلة.




ذكر أن الفنان هادي الجيار توفى صباح اليوم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد قضاء عدد من الأيام داخل العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حيث تأثر من فيروس كورونا بسبب إجرائه عملية قلب منذ فترة مما جعل مناعته ضعيفة، وذلك عن عمر ناهز الـ71 عاما

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