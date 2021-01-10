موقف مورينيو من عودة نجم توتنهام السابق

الأحد 10/يناير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، عن موقفه من عودة كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي إنتر ميلان الإيطالي، مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اللاعب بات خارج اعتمادات المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، بالإضافة أنه لم يُعد يلعب مع النادي الإيطالي باستثناء دقائق قليلة آخرها أمام سامبدوريا يوم، الأربعاء الماضي، ولمدة 21 دقيقة فقط.

ووفقًا لشبكة "FC Inter News" الإيطالية، أن مورينيو و إدارة توتنهام ليس لديهم رغبة في عودة إريكسن، حتى إذا غادر ديلي آلي عن صفوف الفريق إلى باريس سان جيرمان.

و أضافت الشبكة الإيطالية أن مورينيو يفضل ضم لاعب يطبق أفكاره داخل الفريق الإنجليزي بعيدًا عن إريكسن، وهذا قد ينتقل النجم الدنماركي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن اسم إريكسن قد ارتبط في الأونةالأخيرة بـ انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان بالإضافة إلى آرسنال بعد تجاهل مانشستر يونايتد.

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