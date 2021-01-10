3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

عدة قرارات أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة بشأن امتحانات الثانوية العامة سواء بشأن الصف الثالث الثانوي أو الأول والثاني، خاصة في ظل تأجيل امتحانات طلاب النقل.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر فقط إلغاء الحضور في المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021 حتى بداية إجارة منتصف العام، والتي ستبدأ من 16 يناير حتى 20 فبراير 2021.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.





امتحانات الثانوية في يونيو

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه رغم تعديل خريطة العام الدراسى الجارى، فواعيد امتحانات الثانوية العامة الواردة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى لم تتغير حتى الآن وستعقد الاختبارات فى يونيو المقبل، وذلك رغم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، لما بعد 20 فبراير المقبل.





إتاحة الاستمارة الإلكترونية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إتاحة تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي للاستمارة الإلكترونية باستخدام الإيميل من اللينك الموحد لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وطلاب المنازل، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





وأوضحت الوزارة فى بيان لها صباح اليوم الأحد، أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10 يناير 2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021.





وطالبت الوزارة، الطلاب بتدقيق البيانات بمنتهى الدقة والتنبيه بعدم الاعتماد إلا بعد المراجعة الجيدة ورفع الصورة، ولفتت إلى أنه سيتم إتاحة الطباعة والاعتماد لاحقًا.​





وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أتاحت رابط على الحساب الموحد لطلاب الصف الثالث الثانوي لطباعة استمارة الثانوية العامة الالكترونية ليقوم الطالب الآن بمراجعة بياناته من على هذا الرابط وطباعة استمارته الالكترونية.





امتحانات الصفين الأول والثاني

فيما نفى وزير التربية والتعليم بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 23 يناير الجارى على التابلت من المنزل، محذرا ‏من الإنسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر بشكل غير رسمي عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف إثارة الجدل.







