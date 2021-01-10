كيف يستقبل البرلمان نوابه المعينين؟

يشهد البهو الفرعوني بالبرلمان، النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية، لتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويرصد "الفجر"، استقبال مجلس النواب، لأعضائه الجدد لتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.





حفل استقبال النواب المعينين

استقبلت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية، لتسليمهم كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.





وبدأ حفل الاستقبال من الـ 12 ظهرًا وحتى الثالثة مساء، بمقر مجلس النواب.





وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، الباب رقم 4 لاستقبال الأعضاء، مع وجود عدد من الموظفين لاصطحاب النواب إلى مقر قاعة استخراج كارنيهات العضوية، ووضعت علامات استرشادية منذ دخول النواب من باب المجلس، الأمر الذي يسر علي النواب الجدد معرفة مقر القاعة المخصصة لهم وأقامت الأمانة العامة ممرًا شرفيًا توسطته سجادة خضراء.





كارنيهات العضوية

وتسلم النواب المعينين كارنيهات عضوية مجلس النواب، والحقيبة البرلمانية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.





ومن المقرر، عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد غد الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وتشمل الإجراءات الاحترازية تقسيم النواب الى قسمين وقت أداء اليمن الدستورية الأول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة ويعقب ذلك إعلان إجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.





ويجلس الأعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة، حيث سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة.





ويقول الأمين العام لمجلس النواب، في رسالته للنواب المعينين:" يسعدني أن أهدي لكم أطيب التهاني بتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في اهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما".





وكان رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين بعض الأعضاء بمجلس النواب.









1- إيمان محمد طلعت أحمد العجوز.





2- عبلة أحمد على الألفي.





3- فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوي.





4- هدى عبدالستار كمال الدين عبدالعزيز.





5- داليا السيد محمد السيد السعدني.





6- منال هلال أيوب جرجس.





7- جيهان محمد إبراهيم زكي.





8- محمد عمر عمر الزير.





9- نيفين حمدي بدوي الطاهري.





10- آية محمود عبدالله محمد مدني.





11- محمد محمد زكي محمد الوحش.





12- درية عبدالخالق شرف الدين.





13- دينا عبدالكريم صادق مكسيموس.





14- ندى ألفي ثابت بسالي.





15- جمال حلمي محمد السعيد.





16- حازم محمد يحيى إمام.





17- حسام السيد المتولي غالي.





18- عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد.





19- كريم بدر حلمي رزق الله.





20- فخري الدين على محمد الفقي.





21- سحر عبدالمنعم محمد أحمد عطية.





22- على جمعة محمد عبدالوهاب.





23- محمد سعد عوض الله أحمد.





24- منصف نجيب سليمان.





25- عماد خليل كامل خليل.





26- دينا أحمد إسماعيل على.





27- سالم سليمان سالم مراحيل.





28- إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى