دينا فؤاد تعزي حسن الرداد في وفاة والدته

الأحد 10/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة دينا فؤاد على نعى صديقها الفنان حسن الرداد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دينا فؤاد صورة للفنان حسن الرداد مع والدته الراحلة، وعلقت عليها قائله :" البقاء لله يا حسن ربنا يصبرك ويرحمك يا أحن أم في الدنيا ، توفيت إلى رحمة الله ال الحاجة فادية والدة أخويا وعشرة عمري حسن الرداد ، أرجوكم الدعاء والفاتحة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن موعد تشييع جثمان والدته، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .

وكانت آخر أعمال دينا فؤاد مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

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