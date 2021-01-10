غداً.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لتطوير محور الفردوس





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن قطع المياه عن (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقي مناطق العباسية و منطقة الجمالية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات وذلك نظرا لاعمال تطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .









وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.