موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:11 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويدرس موسيماني منح محمد هاني فرصة المشاركة في مباراة الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي، بعد المستوى المتوسط الذي ظهر عليه أحمد رمضان بيكهام في المباريات الثلاث الماضية، والتي تغيب عنها محمد هاني.

وكان محمد هاني قد تغيب عن مباريات الأهلي أمام كلا من وادي دجلة وسونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ولقاء سيراميكا كليوباترا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأصبح محمد هاني جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام الإنتاج الحربي بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب تحول نتيجة المسحة الطبية به إلى سلبية.

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