منظور: مشروع "مستقبل مصر" يعيد الريادة المصرية في القطاع الزراعي من جديد

الأحد 10/يناير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي يستهدف استصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، يمثل إضافة حيوية للمشاريع القومية العملاقة، التي تعيد الريادة من جديد للزراعة المصرية، وإضافة لتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

وأضاف «منظور»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا ومساندة كبيرة لقطاع الزراعة والعمل على تحسين وضع المزارعين والفلاحين، بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.

وأشار نائب رئيس «مستقبل وطن»، إلي أن المشروع يحقق تكامل مشروعات التصنيع الغذائي مع الإنتاج الزراعي، ويحقق إتاحة فرص استثمارية للعديد من الشركات الزراعية المتخصصة، كذلك فإن المشروع يحقق توفير فرص عمل للشباب تعد بآلالاف بالنسبة لفرص العمل المستديمة بشكل مباشر، وتعمل بمئات الآلاف لفرص العمل بشكل غير مباشر، لافتًا إلى أن المشروع يحقق توفير العملة الصعبة نتيجة الإحلال محل الوارادات كما يحقق ذلك المشروع التناسق بين مختلف الجهات التي تعمل على تنفيذه، حيث كان ذلك هو أحد التوجيهات المباشرة للرئيس السيسي لقيادات المشروع.

وأردف، «مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي تسد جزءًا كبيرًا من فجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر، باستخدام التقنيات الحديثة مما سيزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية».

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