- "قطار الحياة" برنامج جديد لشيماء الچيلاني علي إذاعة الشباب والرياضة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر




تقدم الإعلامية شيماء الچيلاني برنامج جديد بعنوان "قطار الحياة" علي إذاعة الشباب والرياضة، في أولي تجاربها الإذاعية، حيث يبث البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا، ويتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، المرتبطة بالحياة ومشكلاتها، ويساعد علي إيجاد حلول لها.




و من جانبها أعربت شيماء الچيلاني عن سعادتها بالبرنامج الجديد، وردود الأفعال التي وصلتها بعد بث الحلقة الأولى منه، والتي تناولت خلالها موضوع مصاصي الطاقة، وتأثيرهم علي الحالة المزاجية للإنسان، وضرورة الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص.




وأضافت: البرنامج يساعد الانسان علي الوصول بقطار الحياة الي محطته الاخيرة، متجاوزا كل العقبات التي تقابلها خلال محطات حياتك، ويشاركني في تقديم البرنامج 3 مذيعات أخريات، تقدم كل واحدة منا مشكلة مختلفة عن الاخرى، بحيث من يستمع للحلقة يستفاد بأكبر قدر ممكن من المعلومات، والمساعدة لتحسين الأوضاع التي يعيش فيها.




واشارت الي ان ادراج البرنامج ضمن الخريطة البرامجية لإذاعة الشباب والرياضة، ساعد علي وصول البرنامج للفئة المستهدفة من الشباب، الذين يتخبطون في بداية مشوارهم، وربما يصبح البرنامج بمثابة البوصلة لهم، لاجتياز الحواجز النفسية التي يمرون بها، ونقول لهم "خالي بالك" هذا الفعل سوف يسبب لك ضرر، وليس بصيغة الأمر في نفس الوقت، لان الطبيعة الانسانية ترفض الأوامر، وتقوم بفعل العكس كنوع من التحدي والعناد.
وأوضحت ان الحلقات القادمة من البرنامج سوف تشهد الكثير من الموضوعات، الخاصة بالطبيعة البشرية، وغيرها من المشكلات الحياتية، ونتمني ترك أثر طيب لدي أكبر عدد ممكن من المستمعين.




"قطار الحياة" تقديم: شيماء الچيلاني، خلود زكي، ولاء هاني، منه سامي، هندسة صوتية أحمد إسماعيل، إخراج عمرو دياب.

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