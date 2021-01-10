التفاصيل الكاملة لصرف تعويضات المرحلة الثانية لمتضرري النوبة

كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عن جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة ومنها الاعلان عن المرحلة الثانية لصرف التعويضات.





وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن صرف تعويضات المرحلة الثانية لمتضرري النوبة:





موعد تلقي طلبات

قررت اللجنة فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة في التعويض لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.





موصفات الوحدات السكانية:

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الي إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي.





كما أن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).





توفير أراضي زراعية:

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أنه تم تحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، مقررًا أن الأراضي سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها.





طباعة الدليل الإرشادي:

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه تم طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.





16 لجنة فرعية:

أوضح اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان أن المحافظة قامت بتوفير عدد (16) لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض.





مواعيد عمل لجان الفرعية: