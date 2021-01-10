التفاصيل الكاملة لصرف تعويضات المرحلة الثانية لمتضرري النوبة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عن جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة ومنها الاعلان عن المرحلة الثانية لصرف التعويضات.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن صرف تعويضات المرحلة الثانية لمتضرري النوبة:

موعد تلقي طلبات
قررت اللجنة فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة في التعويض لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

موصفات الوحدات السكانية:
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الي إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي.

كما أن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان). 

توفير أراضي زراعية:
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أنه تم تحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، مقررًا أن الأراضي سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها.

طباعة الدليل الإرشادي:
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه تم طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

16 لجنة فرعية:
أوضح اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان أن المحافظة قامت بتوفير عدد (16) لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض.

مواعيد عمل لجان الفرعية:
وأعلن محافظ أسوان، عن أن اللجان ستبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير، وستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.

أخبار تهمك

خاص- موقف صلاح محسن من الإعارة لسموحة

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

منذ 42 دقيقة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 21 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة الا ربع

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

01:04 م

موسيماني يعيد نجم الأهلي للدكة

01:11 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى