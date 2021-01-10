توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 01:06 م
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 10 يناير 2021.
برج الحمل الاحد 10-1-2021
مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.
عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد بلبلةًا وخلافًا لا يزول قريبًا ، والأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل لك مفاجآت.
صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.
حظك اليوم برج الثور الاحد 10-1-2021
مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.
عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد مجادلات وخلافات لن تختفي قريباً ، والجو يحمل لك المزيد من الإيجابية والمفاجآت.
صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 10-1-2021
المحترف: إذا كانت الظروف تعكسك ، ثابر وكرر المحاولات البناءة ، تذكر أن اليوم يوم جيد ، فلا يجوز أن تضرب طموحاتك وآمالك.
عاطفياً: احزم طلبك وأرسله لمشروع الاشتراك ، اليوم متاح وأموالك جيدة والشريك ينتظر الكلمة الأخيرة منك.
صحياً: انتفاخ الأمعاء ، وعسر الهضم ، والسبب في الإفراط في تناول الطعام ، ولكن هناك علاج.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 10-1-2021
مهنياً: يمكنك التؤكد من شيء ما أو السيرش عن الحقيقة أو متابعة ما يحدث أو أداء مهمة موحدة بحجم كبير.
عاطفياً: عليك إذاعة بعض التنازلات أو إعادة التفكير في بعض المواقف التي تزيد من تحفظ حبيبك أو غضبه.
صحياً: الجو السلبي من حولك عامل مهم في زيادة الضغط على حياتك.
حظك اليوم برج الأسد الاحد 10-1-2021
مهنياً: أنت تصطدم بالتباطؤ ، فينفجر غضبك ، وتشتكي ، ويحدث التطرف في مواقفك ، لكن احذر من تصعيد الصراع الذي يثيره.
عاطفياً: افتح قلبك لشريكك وتأكد أنك سترتاح نفسياً وتسترخي أنت ومن يفهمك
صحياً: يمكنك المكوث في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام حسب نصيحة الطبيب لتخفيف التعب.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 10-1-2021
مهنياً: تجد الحلول لكل شيء ، وتنفذ مبادرات تستحق الثناء ، وتفهم المشاكل ، وتصحح وتجد الحلول.
عاطفياً: لا تضغط على الشريك عند السيرش عن سبب منطقي ، لذلك ينصح بأن تفهمه بسرعة وتساعده في كل ما يصوره.
صحياً: لا تتردد في التواصل بطبيب الأسنان وتحديد موعد لفحص أسنانك.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 10-1-2021
مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل ستطلق أعصابك وتوازنك ، لكن زملائك سيكونون معك أيضاً.
عاطفياً: تأخذ عواطفك شكلاً جديداً وتصل لـ مرحلة غير متوقعة ، فتريد المثالية وتصل إليها.
صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه ، فأنت تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، لذا افعل ما هو ضروري.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 10-1-2021
مهنياً: تحتاج لـ الراحة بشدة لتواصل نشاطك بحماس وتكمل المهام التي تنشغل بها بسبب بعض المشاكل المهنية.
عاطفياً: يتم حل مشاكلك العاطفية تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبك لـ حالتها السابقة ، وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والعاطفي.
صحياً: تشعر بتعب سهل في المعدة ، والسبب هو الإرهاق الشديد والإثارة العصبية.
حظك اليوم برج القوس الاحد 10-1-2021
مهنياً: يبدو أن العبء يزداد عليك ، فلا بأس من مشاركة هذا مع زملائك.
عاطفياً: تشعر بأن من تحب يضغط عليك ويطلب منه إصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحياً: إذا لم تستطع إيقاف الاحتقان ، فاستشر اختصاصي التغذية اليوم قبل الغد.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 10-1-2021
مهنياً: الحظ يرافقك في كل تحركاتك ويوفر لك المساعدة والدعم والاسترخاء لعملك إذا كان معقداً.
عاطفياً: ابتعد عن السطحية في علاقاتك مع الشريك وكن أعمق معه ، لأنها ستفيدك أكثر.
صحياً: من المفيد تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح وستشعر براحة شديدة طوال اليوم.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 10-1-2021
مهنياً: تجنب التدخل في أعمال الآخرين ، حيث أن عملك أو مصالحك العمومية قد تتعرض للخطر والفشل ، لكنك ستتعافى بسرعة.
عاطفياً: الصدق والشفافية عناوين اليوم وكل يوم مع الشريك وهذا يخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما.
صحياً: لقد اشتكيت من حالة صحية تزعجك منذ فترة وأنت متأكد من أن العلاج الوحيد لذلك هو ممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 10-1-2021
مهنياً: أنت نشيط وحيوي ولديك القدرة على إكمال معظم المهام الثقيلة الموكلة إليك والنجاح.
عاطفياً: من ناحية أخرى ، تقابل شخصًا يثير إعجابك ، لكنك تحافظ على خصوصية الموضوع حتى تتعرف عليه أكثر.
صحياً: إن إثارة توترك يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً اليوم ، فتخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.