توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 10 يناير 2021

الأحد 10/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 10 يناير 2021.

برج الحمل الاحد 10-1-2021

مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.

عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد بلبلةًا وخلافًا لا يزول قريبًا ، والأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل لك مفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.


حظك اليوم برج الثور الاحد 10-1-2021

مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.

عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد مجادلات وخلافات لن تختفي قريباً ، والجو يحمل لك المزيد من الإيجابية والمفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.


حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 10-1-2021

المحترف: إذا كانت الظروف تعكسك ، ثابر وكرر المحاولات البناءة ، تذكر أن اليوم يوم جيد ، فلا يجوز أن تضرب طموحاتك وآمالك.

عاطفياً: احزم طلبك وأرسله لمشروع الاشتراك ، اليوم متاح وأموالك جيدة والشريك ينتظر الكلمة الأخيرة منك.

صحياً: انتفاخ الأمعاء ، وعسر الهضم ، والسبب في الإفراط في تناول الطعام ، ولكن هناك علاج.


حظك اليوم برج السرطان الاحد 10-1-2021

مهنياً: يمكنك التؤكد من شيء ما أو السيرش عن الحقيقة أو متابعة ما يحدث أو أداء مهمة موحدة بحجم كبير.

عاطفياً: عليك إذاعة بعض التنازلات أو إعادة التفكير في بعض المواقف التي تزيد من تحفظ حبيبك أو غضبه.

صحياً: الجو السلبي من حولك عامل مهم في زيادة الضغط على حياتك.


حظك اليوم برج الأسد الاحد 10-1-2021

مهنياً: أنت تصطدم بالتباطؤ ، فينفجر غضبك ، وتشتكي ، ويحدث التطرف في مواقفك ، لكن احذر من تصعيد الصراع الذي يثيره.

عاطفياً: افتح قلبك لشريكك وتأكد أنك سترتاح نفسياً وتسترخي أنت ومن يفهمك

صحياً: يمكنك المكوث في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام حسب نصيحة الطبيب لتخفيف التعب.


حظك اليوم برج العذراء الاحد 10-1-2021

مهنياً: تجد الحلول لكل شيء ، وتنفذ مبادرات تستحق الثناء ، وتفهم المشاكل ، وتصحح وتجد الحلول.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك عند السيرش عن سبب منطقي ، لذلك ينصح بأن تفهمه بسرعة وتساعده في كل ما يصوره.

صحياً: لا تتردد في التواصل بطبيب الأسنان وتحديد موعد لفحص أسنانك.


حظك اليوم برج الميزان الاحد 10-1-2021

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل ستطلق أعصابك وتوازنك ، لكن زملائك سيكونون معك أيضاً.

عاطفياً: تأخذ عواطفك شكلاً جديداً وتصل لـ مرحلة غير متوقعة ، فتريد المثالية وتصل إليها.

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه ، فأنت تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، لذا افعل ما هو ضروري.


حظك اليوم برج العقرب الاحد 10-1-2021

مهنياً: تحتاج لـ الراحة بشدة لتواصل نشاطك بحماس وتكمل المهام التي تنشغل بها بسبب بعض المشاكل المهنية.

عاطفياً: يتم حل مشاكلك العاطفية تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبك لـ حالتها السابقة ، وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والعاطفي.

صحياً: تشعر بتعب سهل في المعدة ، والسبب هو الإرهاق الشديد والإثارة العصبية.


حظك اليوم برج القوس الاحد 10-1-2021

مهنياً: يبدو أن العبء يزداد عليك ، فلا بأس من مشاركة هذا مع زملائك.

عاطفياً: تشعر بأن من تحب يضغط عليك ويطلب منه إصلاح الأمور وتنقية الأجواء.

صحياً: إذا لم تستطع إيقاف الاحتقان ، فاستشر اختصاصي التغذية اليوم قبل الغد.


حظك اليوم برج الجدي الاحد 10-1-2021

مهنياً: الحظ يرافقك في كل تحركاتك ويوفر لك المساعدة والدعم والاسترخاء لعملك إذا كان معقداً.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في علاقاتك مع الشريك وكن أعمق معه ، لأنها ستفيدك أكثر.

صحياً: من المفيد تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح وستشعر براحة شديدة طوال اليوم.


حظك اليوم برج الدلو الاحد 10-1-2021

مهنياً: تجنب التدخل في أعمال الآخرين ، حيث أن عملك أو مصالحك العمومية قد تتعرض للخطر والفشل ، لكنك ستتعافى بسرعة.

عاطفياً: الصدق والشفافية عناوين اليوم وكل يوم مع الشريك وهذا يخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما.

صحياً: لقد اشتكيت من حالة صحية تزعجك منذ فترة وأنت متأكد من أن العلاج الوحيد لذلك هو ممارسة الرياضة.


حظك اليوم برج الحوت الاحد 10-1-2021

مهنياً: أنت نشيط وحيوي ولديك القدرة على إكمال معظم المهام الثقيلة الموكلة إليك والنجاح.

عاطفياً: من ناحية أخرى ، تقابل شخصًا يثير إعجابك ، لكنك تحافظ على خصوصية الموضوع حتى تتعرف عليه أكثر.

صحياً: إن إثارة توترك يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً اليوم ، فتخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.

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