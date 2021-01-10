روسيا تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 01:09 م
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر نوفمبر الماضي، بلغت 22851 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 456 شخصا.

 

وتماثل للشفاء 24080 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و778889، وفقًا ولأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن إلى 3 ملايين و401954، وبلغ إجمالي الوفيات 61837.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (4216 إصابة) ، مقابل 7045 حالة شفاء، تليها بطرسبورغ (3010)، ثم ضواحي موسكو (1292).

 

وأطلقت السلطات الصحية في مختلف مناطق روسيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا منذ الشهر الماضي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد الإصابات شهر نوفمبر الماضي روسيا

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 13 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 6736 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تكسر حاجز الـ 20 ألف إصابة بكورونا في يوم

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل 368 وفاة و26338 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 569 وفاة و26402 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل أكثر من 500 وفاة و28 ألف إصابة بكورونا في روسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى