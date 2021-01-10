محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)

شهد قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جنازة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، والذي وافته المنية مساء أمس السبت متأثرا بفيروس كورونا المستجد.





وقدما المحافظين واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





شارك في صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى وتشيع الفقيد عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.



