محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)

الأحد 10/يناير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شهد قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جنازة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، والذي وافته المنية مساء أمس السبت متأثرا بفيروس كورونا المستجد. 

وقدما المحافظين واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

شارك في صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى وتشيع الفقيد عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. 

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقدم باسمه وباسم جميع أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، ببالغ الحزن والأسي لوفاة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وابن محافظة البحيرة والذى وافته المنية متأثرا بفيروس كورونا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)
محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)
محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)
محافظا البحيرة والقليوبية يشهدان جنازة الدكتور حمدي الطباخ (صور)

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