حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية في المعصرة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة المعصرة حبس عاطلين بتهمة سحل محامية وسرقتها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة أثناء سيرها بالشارع وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنة أثناء سير المحامية بالشارع قام لصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار بالدراجة وبعمل التحريات تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم وتبين أن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات وقاموا بالقاءها فى الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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