وزير الرياضة يطمئن على بعثة الإسماعيلي بالمغرب... ويتمنى للفريق التأهل لنهائي البطولة العربية

الأحد 10/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع محمد الكلية رئيس بعثة نادي الإسماعيلي المتواجدة بالمغرب؛ للاطمئنان على أحوال البعثة؛ استعداداً لمباراتهم غداً الاثنين مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

تابع الوزير كافة الإجراءات المتخذة مع لاعبي وإداري والجهاز الفني لبعثة الإسماعيلي، وجميع الترتيبات المتعلقة بإقامتهم وانتقالاتهم إلى موقع التدريب المخصص، وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع البعثة؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء الحرص على سلامة وصحة البعثة. 

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي النادى الإسماعيلي والجهاز الفني بالتوفيق في المباراة والتأهل إلى الدور النهائي لبطولة الأندية العربية الأبطال، والحفاظ على النتيجة الإيجابية التي حققها الإسماعيلي في مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف على فريق الرجاء.

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