الأزهر: من يتهم المرأة غير المحجبة بسوء الأخلاق سفيها

الأحد 10/يناير/2021 - 12:54 م
هدى عبدالرازق
قال الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لا يمكن أن يتهم أي مسلم المرأة غير المحجبة أنها سيئة الأخلاق، فمن يصدر مثل هذا الكلام سفيها. 

وأشار "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- عندما توفى كان درعه مرهونا عند يهودي، وهو ما يعتبر رسالة من الإسلام أن نمد يدنا للجميع، محذرا بالنظر إلى المرأة غير المحجبة بنظرة مسيئة.

وأضاف أن الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج المسيحية ويحرم عليه اجبارها على الدخول في الإسلام، مؤكدا أنه لا يصح الحكم على المرأة كونها محجبة أو غير محجبة.

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