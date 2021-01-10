الأزهر: من يتهم المرأة غير المحجبة بسوء الأخلاق سفيها

قال الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لا يمكن أن يتهم أي مسلم المرأة غير المحجبة أنها سيئة الأخلاق، فمن يصدر مثل هذا الكلام سفيها.





وأشار "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- عندما توفى كان درعه مرهونا عند يهودي، وهو ما يعتبر رسالة من الإسلام أن نمد يدنا للجميع، محذرا بالنظر إلى المرأة غير المحجبة بنظرة مسيئة.



