وفاة رئيسة التمريض بمستشفى "عزل بلطيم " بفيروس كورونا

لقيت صباح أبو خشبة، رئيسة التمريض بمستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها اليوم الأحد، إثر بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أسبوع تقريبًا.





ونعت إدارة مستشفى بلطيم وجميع الكوادر الطبية والإدارية والخدمات المساندة وجميع العاملين، رئيسة التمريض صباح أبو خشبة الذي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.





وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها، وتغمدها الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.



