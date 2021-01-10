بهذه الكلمات.. نهال عنبر تنعى الراحل هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نعت الفنانة نهال عنبر الفنان هادي الجيار، الذي توفته المنية اليوم ، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نهال على الصورة وكتبت :وداعاً الأخ والصديق وعشرة العمر الفنان العظيم والقدير وصاحب التاريخ العظيم هادي الجيار ، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويسبته عند السؤال ، أمين يارب العالمين .. أرجو الفاتحة والدعاء.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق: الأهلي لن يفوز بالدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 20 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

الأمر الذي يزعج موسيماني قبل انطلاقة مونديال الأندية

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى